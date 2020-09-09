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futebol

Alphonse Areola, do PSG, é emprestado ao Fulham

O clube inglês terá uma opção de compra do goleiro francês no final do contrato...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 15:49
Crédito: Divulgação/Fulham
O Fulham anunciou a contratação de Alphonse Areola. O goleiro chega emprestado pelo Paris Saint-Germain e terá uma opção de compra no final do empréstimo.
- Estou muito feliz por tudo ter sido feito. Scott Parker me ligou e eu tive um bom pressentimento. Ele disse que realmente me queria. O Fulham é um clube histórico de Londres e ouvi muito sobre o estádio. Espero que esta temporada seja boa para nós. Quero trazer minha energia e fazer de tudo para que esta equipe nos mantenha onde devemos estar - disse Areola.
Emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Real Madrid, Areola disputou 13 jogos na última temporada e não foi vazado em cinco oportunidades.

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