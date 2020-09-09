Alphonse Areola, do PSG, é emprestado ao Fulham

- Estou muito feliz por tudo ter sido feito. Scott Parker me ligou e eu tive um bom pressentimento. Ele disse que realmente me queria. O Fulham é um clube histórico de Londres e ouvi muito sobre o estádio. Espero que esta temporada seja boa para nós. Quero trazer minha energia e fazer de tudo para que esta equipe nos mantenha onde devemos estar - disse Areola.