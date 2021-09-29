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Alonso relata sentimento após eliminação, analisa partida e fala em levantar a cabeça na temporada

O defensor do Atlético-MG lamentou a eliminação, mas seguiu o pensamento de Cuca, ao evitar que a temporada está perdida com a saída da Libertadores...

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2021 às 03:00
O pós jogo do Atlético-MG foi de reflexão e para achar explicações sobre a eliminação da equipe na Libertadores para o Palmeiras, nesta terça-feira, 28 de setembro, no Mineirão. O zagueiro Junior Alonso adotou o discurso de não se abater com a queda na competição e pensar nas outras competições do calendário em que o time alvinegro está vivo oara tentar conquistar os títulos.
Alonso foi na mesma linha de Cuca, que foca as energias agora no Brasileiro,em que o time mineiro é líder, à frente de Palmeiras e Flamengo, e da na Copa do Brasil, semifinalista, quando vai encarar o Fortaleza. O defensor espera que o time se recupere logo para focar nos demais torneios do calendário. Confira no video. O zagueiro do Galo adotou o discurso de não se abater com a queda na Libertadofres e pensar nas outras competições-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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