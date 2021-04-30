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futebol

Alonso defende imunização dos jogadores com as vacinas doadas à Conmebol: 'Se nós atletas temos a possibilidade de tomar, será bom'

O zagueiro do Galo concorda com a ideia da entidade máxima do futebol sul-americano de imunizar atletas contra o coronavírus...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 19:04
O zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, concorda com a Conmebol na ideia de usar as vacinas que foram doadas à instituição para imunizar jogadores e pessoas ligadas aos clubes filiados. A entidade máxima do futebol na América do Sul tem à disposição 50 mil doses da Coronavac, doada pelos chineses. A vacinação ou algum plano sobre não foi revelado pela Conmebol, mas ganha força entre jogadores como no caso de Alonso.
Outra declaração direta, sem “rodeios” do jogador, foi sobre o duelo das semifinais do Campeonato Mineiro, contra o Tombense. Para o defensor, o time do interior trará dificuldades, mas o Galo tem a obrigação de vencer na sua visão. Confira o que Junior Alonso falou nos vídeos desta matéria. Alonso deu declarações sem rodeios sobre o direito dos jogadores tomarem a vacina contra a Covid-19 e ter a obrigação de avançar no Estadual-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

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