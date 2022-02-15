Aloisio marca de novo pelo Brasiliense e fala em 'focar nos objetivos do clube'

O Brasiliense goleou no fim de semana o líder Ceilândia, por 5 a 1, em compromisso da 7ª Rodada do Candangão. Vindo de derrota, o Jacaré conseguiu importantes três pontos na retomada do estadual que o colocaram na terceira posição com 12 unidades..

Aos 36 anos de idade, Aloisio marcou o quarto gol dos cinco na grande vitória do último domingo (13) e "colando" nos artilheiros do torneio: Marcão, também do Brasiliense, e Felipe Clemente, do Capital, ambos com cinco tentos.>Veja o perfil do LANCE! também no Tiktok- Muito feliz em poder ajudar meu companheiros e minha equipe com gols, trabalho firme para ajudá-los e a vitória de ontem foi muito importante para a reta final do campeonato - apontou.

O meio-campista chegou a três gols em apenas seis jogos na temporada e somando 277 minutos em campo, construíndo uma média de 0,5 gol por jogo. Todavia, quando perguntado mais diretamente sobre brigar pela artilharia, Aloisio preferiu adotar o tom cauteloso e falou sobre "manter os pés no chão".

- Não é algo que penso, acredito que os gols vão sair naturalmente e os três pontos são muito mais importantes para a continuidade do trabalho e a sequência do time na competição. Nesse momento, prefiro seguir trabalhando e manter os pés no chão, minha experiência ajuda nesses momentos para continuar focado nos objetivos do clube - garantiu o jogador.

O Brasiliense terá novo duelo já na próxima quarta-feira (16), contra o Taguatinga, às 10h30 (de Brasília), novamente no Abadião.