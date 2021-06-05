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Aloísio é o novo reforço do Americano-RJ para a disputa do Campeonato Carioca A2: 'Muito feliz'

Revelado nas categorias de base do Glorioso, ele assinou o contrato por empréstimo até o término da competição...
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Publicado em 

05 jun 2021 às 11:19

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 11:19

Crédito: Caê Rangel / Americano
O meio-campista Aloísio Magnago, de 36 anos, chegou para reforçar a equipe do Americano-RJ na busca do acesso para a elite do futebol carioca. O atleta estava no Real Noroeste, onde conquistou o título inédito do Campeonato Capixaba.
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Revelado nas categorias de base do Glorioso, ele assinou o contrato por empréstimo até o término do Campeonato Carioca A2 e destacou que espera corresponder à confiança depositada nesse seu retorno a equipe.- Estou muito feliz com esse meu retorno ao Americano, tenho um carinho enorme por esse clube que foi onde tudo começou na minha carreira. Espero poder corresponder dentro de campo e dar alegria para essa torcida.
O campeonato inicia neste fim de semana, e o primeiro duelo da equipe será neste sábado às 15h contra o Duque de Caxias, no Estádio Romário de Souza Faria, fora de casa.
- Não teremos jogos fáceis na competição, mas estamos focados e confiantes que podemos subir para a elite do futebol carioca. Uma vitória nessa primeira rodada contra um forte adversário é muito importante – comenta Aloísio.

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