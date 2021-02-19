Almir acerta com o Sousa e vai em busca de títulos pelo novo clube

Velho conhecido do futebol Paraibano, Almir está de volta ao estado onde já se sagrou campeão estadual pelo Campinense, em 2008. O atacante foi anunciado pelo Sousa, aos 35 anos, o experiente jogador recentemente deixou o Negeri Sembilan, da Malásia e falou sobre o seu retorno ao Brasil.- Estou muito feliz e motivado. Minha chegada ao Sousa foi das melhores, fui bem recebido na cidade, as pessoas me trataram muito bem, espero contribuir dando alegrias a eles. Vou me doar ao máximo para poder ajudar com gols - comentou.

Almir é um andarilho da bola, com o Sousa sendo o seu 21° clube da carreira. Após deixar o futebol Asiático, Almir teve o seu nome ligado ao Campinense, clube que já defendeu em passagem vitoriosa, porém, o jogador acertou com o Lagarto e explicou o motivo da sua escolha.- O Sousa é um clube que eu já conheço. Sei do trabalho do presidente Aldeone. É o maior time do sertão. Bicampeão Paraibano, todos os anos briga com os grandes no campeonato. Já joguei contra eles algumas vezes, tem uma torcida que motiva os jogadores, muito vibrante. Infelizmente com essa pandemia não vamos ter a torcida ao nosso lado - completou o atacante.