Allyson projeta grande ano em Israel e espera evolução na carreira

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Um dos principais destaques do Bnei Yehuda, de Israel, nos últimos anos, o zagueiro brasileiro Allyson revelou o desejo de fazer outra grande época com a camisa do clube. Feliz com tudo que vem acontecendo, o jogador brasileiro falou sobre o trabalho forte que tem feito para crescer de produção no país.

- Esses últimos anos têm sido muito especiais para mim dentro e fora de campo. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e para crescer de produção atuando no futebol israelense. Espero que essa próxima temporada seja ainda mais especial para mim.

Allyson ainda destacou a expectativa do elenco do Bnei para a próxima temporada.