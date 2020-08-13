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futebol

Allyson projeta grande ano em Israel e espera evolução na carreira

Zagueiro, há alguns anos no futebol do país, está no  Bnei Yehuda...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 08:11

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:11

Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques do Bnei Yehuda, de Israel, nos últimos anos, o zagueiro brasileiro Allyson revelou o desejo de fazer outra grande época com a camisa do clube. Feliz com tudo que vem acontecendo, o jogador brasileiro falou sobre o trabalho forte que tem feito para crescer de produção no país.
- Esses últimos anos têm sido muito especiais para mim dentro e fora de campo. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e para crescer de produção atuando no futebol israelense. Espero que essa próxima temporada seja ainda mais especial para mim.
Allyson ainda destacou a expectativa do elenco do Bnei para a próxima temporada.
- Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um grande ano. Vamos nos dedicar ao máximo para que essa temporada seja de títulos e grandes resultados para o clube.

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