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futebol

Allyson pede Bnei Yehuda focado em briga por título da Liga em Israel

Zagueiro do Bnei Yehuda está há cinco anos atuando no futebol israelense
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Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 18:00
Crédito: Divulgação
Um dos destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre a importância do grupo se manter firme na briga pelo título da liga em Israel nesta temporada. Segundo o defensor, a meta de todos no clube é que a equipe faça uma boa competição para levantar esse troféu ao fim do ano.- Sabemos das dificuldades do campeonato e do quanto precisamos trabalhar para chegarmos aos nossos objetivos na disputa. Vamos lutar muito para fazer uma grande competição para, quem sabe, levantarmos esse troféu este ano. É possível e temos que sonhar para alcançarmos essa meta - disse.
Allyson, que passou pelo Prudente de Barueri, ainda revelou que pretende melhorar seus números no futebol local.
- O ano passado já havia sido o melhor da minha carreira em termos de números. Esse será ainda melhor, sem dúvida. Tenho trabalhado muito para que isso seja possível.

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