Allyson pede Bnei Yehuda focado em briga por título da Liga em Israel

Um dos destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre a importância do grupo se manter firme na briga pelo título da liga em Israel nesta temporada. Segundo o defensor, a meta de todos no clube é que a equipe faça uma boa competição para levantar esse troféu ao fim do ano.- Sabemos das dificuldades do campeonato e do quanto precisamos trabalhar para chegarmos aos nossos objetivos na disputa. Vamos lutar muito para fazer uma grande competição para, quem sabe, levantarmos esse troféu este ano. É possível e temos que sonhar para alcançarmos essa meta - disse.