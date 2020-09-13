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futebol

Allyson marca primeiro gol do ano pelo Bnei Yehuda

Zagueiro brasileiro balançou as redes no empate heroico contra o Maccabi Tel Aviv...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 16:12
Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Um dos destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson marcou o gol de empate no fim do jogo contra o Maccabi Tel Aviv, em 2 x 2, pela primeira divisão israelense, e comentou muito a atuação. Segundo o jogador, ele estava precisando desse gol.
- Fico feliz em ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar um empate importante diante de um adversário muito forte. Sem dúvida, será o primeiro de muitos gols. Espero que saia mais desses nas próximas semanas.
Allyson ainda falou sobre a sequência da equipe de quatro jogos sem derrotas na liga e a vice-liderança na disputa.
- Nosso início de campeonato tem sido o melhor possível. Estamos em uma ótima sequência e isso é importante. Agora é manter esse ritmo para chegar à liderança da disputa.

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