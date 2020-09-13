Allyson marca primeiro gol do ano pelo Bnei Yehuda

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Um dos destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson marcou o gol de empate no fim do jogo contra o Maccabi Tel Aviv, em 2 x 2, pela primeira divisão israelense, e comentou muito a atuação. Segundo o jogador, ele estava precisando desse gol.

- Fico feliz em ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar um empate importante diante de um adversário muito forte. Sem dúvida, será o primeiro de muitos gols. Espero que saia mais desses nas próximas semanas.

Allyson ainda falou sobre a sequência da equipe de quatro jogos sem derrotas na liga e a vice-liderança na disputa.