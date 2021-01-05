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futebol

Allyson fala sobre sucesso no futebol de Israel e foca em sequência

Zagueiro do Bnei Yehuda está há cinco anos atuando no futebol israelense
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:00

Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o tempo que está atuando no futebol de Israel e a evolução que teve desde então. Para ele, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube.
+ Veja a tabela da Champions League- Tenho uma história bonita aqui no futebol de Israel, que é muito competitivo. Atuar no futebol israelense é difícil, pois eles têm uma liga muito forte. Tenho muito orgulho de tudo que construí aqui e espero continuar melhorando meus números no clube e no país. Esse é o meu objetivo.
+ Thiago Silva, David Luiz e mais: veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Allyson, que passou pelo Grêmio Barueri, quer o crescimento da equipe na época.
- Estamos lutando muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo e possa crescer nesta sequência da temporada. Vamos com tudo para que isso seja possível.

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