Allyson fala sobre sucesso no futebol de Israel e foca em sequência

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Um dos principais nomes do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o tempo que está atuando no futebol de Israel e a evolução que teve desde então. Para ele, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube.

+ Veja a tabela da Champions League- Tenho uma história bonita aqui no futebol de Israel, que é muito competitivo. Atuar no futebol israelense é difícil, pois eles têm uma liga muito forte. Tenho muito orgulho de tudo que construí aqui e espero continuar melhorando meus números no clube e no país. Esse é o meu objetivo.

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Allyson, que passou pelo Grêmio Barueri, quer o crescimento da equipe na época.