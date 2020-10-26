Allyson deseja que Bnei Yehuda cresça de produção na temporada

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Destaque do Bnei Yehuda, de Israel, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre a importância do grupo em se manter firme na temporada para evoluir nos próximos meses. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco é que a equipe melhore ainda mais seu rendimento em campo na sequência da época.

- Nosso elenco tem lutado muito para melhorar ainda mais seu rendimento em campo com a camisa do clube. O grupo tem se empenhado muito para que essa temporada seja de grandes conquistas para todos dentro e fora de campo.

Allyson, que passou pelo Prudente de Barueri, ainda destacou que pretende fazer o maior número de jogos possível nos próximos meses.