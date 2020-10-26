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futebol

Allyson deseja que Bnei Yehuda cresça de produção na temporada

Zagueiro do Bnei Yehuda está há cinco anos atuando no futebol israelense
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Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 14:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 14:14
Crédito: Divulgação
Destaque do Bnei Yehuda, de Israel, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre a importância do grupo em se manter firme na temporada para evoluir nos próximos meses. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco é que a equipe melhore ainda mais seu rendimento em campo na sequência da época.
- Nosso elenco tem lutado muito para melhorar ainda mais seu rendimento em campo com a camisa do clube. O grupo tem se empenhado muito para que essa temporada seja de grandes conquistas para todos dentro e fora de campo.
Allyson, que passou pelo Prudente de Barueri, ainda destacou que pretende fazer o maior número de jogos possível nos próximos meses.
- Na última temporada estive em campo na maioria dos jogos. Esse ano quero estar presente em todos novamente. Espero que seja uma grande temporada individualmente também.

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