Allyson deseja preparação intensa visando início de temporada na Turquia

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Recém-chegado ao Bandirmaspor, o zagueiro brasileiro Allyson afirmou que deseja uma preparação intensa do grupo visando o início dos campeonatos na Turquia. Segundo o jogador, que passou os últimos anos em Israel, a meta é chegar em um nível alto nas competições.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estamos fazendo um trabalho intenso nestes últimos dias e vamos manter esse ritmo até o início das competições. O grupo vem buscando aprimorar e melhorar o rendimento em campo para chegar em alto nível nas disputas.

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Allyson, que passou pelo Grêmio Barueri, falou ainda sobre a motivação que está com este novo desafio.