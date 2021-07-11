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futebol

Allyson deseja preparação intensa visando início de temporada na Turquia

Zagueiro brasileiro atuou no Bnei Yehuda, de Israel, por cinco temporadas...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 15:25
Crédito: Divulgação
Recém-chegado ao Bandirmaspor, o zagueiro brasileiro Allyson afirmou que deseja uma preparação intensa do grupo visando o início dos campeonatos na Turquia. Segundo o jogador, que passou os últimos anos em Israel, a meta é chegar em um nível alto nas competições.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estamos fazendo um trabalho intenso nestes últimos dias e vamos manter esse ritmo até o início das competições. O grupo vem buscando aprimorar e melhorar o rendimento em campo para chegar em alto nível nas disputas.
+ Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
Allyson, que passou pelo Grêmio Barueri, falou ainda sobre a motivação que está com este novo desafio.
- Estou muito motivado e confiante com esse novo desafio aqui na Turquia. Fui muito bem recebido por todos e estou feliz por isso.

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