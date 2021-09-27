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futebol

Allyson comemora ótima fase no Bandirma, da Turquia

Brasileiro atuou no Bnei Yehuda, de Israel, por cinco anos e chegou à Turquia recentemente
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LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 12:14

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:14

Crédito: Divulgação
Hoje vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre a ótima fase que vive com a equipe turca. Feliz com o crescimento que teve em seu primeiro ano no país, o jogador revelou estar motivado para continuar crescendo.
- Venho trabalhando muito para continuar crescendo de produção e para atingir meus objetivos com a camisa do clube. Para um primeiro ano no clube e no país, as coisas estão acontecendo muito rápido e isso me deixa feliz - disse.
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Allyson falou sobre o desejo do grupo em evoluir na temporada.
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- Vamos continuar trabalhando para crescermos de produção e para mantermos um ritmo forte durante a temporada. Estamos muito focados nisso - completou.

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