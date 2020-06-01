Allyson comemora boa fase e foca em título da Copa de Israel

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Um dos principais jogadores do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson está voando baixo no futebol de Israel. Titular em praticamente todas as partidas da temporada, o jogador, que está há quatro anos no país, falou sobre essa fase positiva no clube de Tel Aviv.

- Estou passando por um dos principais momentos da minha carreira e só tenho a agradecer a todos que fazem parte disso por esta fase. Venho em um ritmo forte, atuando em todas as partidas do ano e melhorando meu desempenho em campo a cada jogo. Vou manter isso até o fim da temporada.

Allyson ainda destacou o objetivo do clube neste fim de ano: conquistar o título da Copa de Israel, onde o clube está na semifinal.