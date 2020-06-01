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futebol

Allyson comemora boa fase e foca em título da Copa de Israel

Zagueiro do Bnei Yehuda está há muitos anos no futebol do país...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 18:22

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:22

Crédito: Divulgação
Um dos principais jogadores do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson está voando baixo no futebol de Israel. Titular em praticamente todas as partidas da temporada, o jogador, que está há quatro anos no país, falou sobre essa fase positiva no clube de Tel Aviv.
- Estou passando por um dos principais momentos da minha carreira e só tenho a agradecer a todos que fazem parte disso por esta fase. Venho em um ritmo forte, atuando em todas as partidas do ano e melhorando meu desempenho em campo a cada jogo. Vou manter isso até o fim da temporada.
Allyson ainda destacou o objetivo do clube neste fim de ano: conquistar o título da Copa de Israel, onde o clube está na semifinal.
- Vamos lutar muito para conquistar o título da Copa de Israel este ano. Estamos muito bem na competição, fazendo grandes jogos e com chances de chegar a grande decisão. Vamos nos dedicar ao máximo por isso.E MAIS:Jornal diz que Manchester United lidera a corrida pelas contratações de Jadon Sancho e Kai HavertzLuiz Henrique, do Moreirense, relata ansiedade para o retorno do Campeonato PortuguêsA pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro BonucciFelipe Neto exclui comentários sobre luta antirracista, mas cobra Neymar por posicionamento do craqueJuventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do Chelsea E MAIS:

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