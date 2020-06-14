Allyson celebra fase no Bnei Yehuda e destaca boa temporada em Israel

Um dos principais nomes do Bnei Yehuda, de Israel, o zagueiro brasileiro Allyson vive seu melhor momento na carreira. Há cinco anos no país israelense, o jogador tem passagem ainda por outros clubes de lá. Segundo ele, esta história construída foi muito importante para sua evolução.
- Desde a minha chegada a Israel as coisas começaram a acontecer de forma natural. Sou muito feliz pela história que construí no país. Lutei muito para poder evoluir e desenvolver minha carreira em um país organizado, com o futebol muito competitivo. Espero continuar melhorando meus números.
Allyson, que passou pelo Prudente de Barueri, ainda destacou o desejo de todos no clube em encerrar bem a temporada.
- Vamos continuar trabalhando para que possamos terminar a temporada com vitórias. O grupo sabe da importância disso. Temos que manter um ritmo forte para vencermos as partidas que restam na temporada.E MAIS:Real Madrid constrói vantagem no primeiro tempo e vence o Eibar na volta do Campeonato EspanholAlemão: Schalke e Bayer Leverkusen empatam no encerramento da rodadaAtlético de Madrid fica apenas no empate diante do Athletic Bilbao no retorno do Campeonato EspanholCassiano comemora vitória fora de casa do Boavista na Liga Portuguesa E MAIS: