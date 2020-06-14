Allyson celebra fase no Bnei Yehuda e destaca boa temporada em Israel

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Um dos principais nomes do Bnei Yehuda, de Israel, o zagueiro brasileiro Allyson vive seu melhor momento na carreira. Há cinco anos no país israelense, o jogador tem passagem ainda por outros clubes de lá. Segundo ele, esta história construída foi muito importante para sua evolução.

- Desde a minha chegada a Israel as coisas começaram a acontecer de forma natural. Sou muito feliz pela história que construí no país. Lutei muito para poder evoluir e desenvolver minha carreira em um país organizado, com o futebol muito competitivo. Espero continuar melhorando meus números.

Allyson, que passou pelo Prudente de Barueri, ainda destacou o desejo de todos no clube em encerrar bem a temporada.