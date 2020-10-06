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futebol

Allyson busca foco total do Bnei Yehuda em briga por título

Zagueiro brasileiro é um dos principais nomes do time israelense
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 12:28

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:28

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Um dos principais nomes do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson destacou a importância do elenco em se manter firme na briga pelo título da Liga em Israel nesta época. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é que a equipe faça uma boa competição para levantar esse troféu ao fim do ano.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer uma grande competição esse ano. Todos estão muito motivados para que isso seja possível. O grupo formado é muito bom e tem tudo para alcançar grandes resultados durante o ano.
Allyson ainda revelou que pretende melhorar seus números no futebol local.
- Vou lutar para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível nesta temporada.

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