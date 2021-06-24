Allyson assina com o Bandirma e espera construir história no futebol turco

Um dos principais nomes do futebol de Israel nos últimos anos, o zagueiro brasileiro Allyson assinou com o Bandirma, da Turquia, para a próxima temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador, agenciado por Paulo Affonso e pela GR Sports, falou sobre a expectativa para sua caminhada no futebol turco.- Estou muito feliz com essa oportunidade de atuar no futebol turco. É um momento especial para mim e para minha família. Vou me dedicar ao máximo para construir uma história no país e no clube. Estou muito motivado e confiante.
Allyson falou, ainda, do desejo do clube em ter uma grande época.
- O clube está montando um elenco forte, competitivo e em condições de brigar por boas posições na tabela de classificação. Vamos lutar muito para fazer uma ótima temporada.