  • Alli marca de novo, Lloris salva atrás e Tottenham vence o Fulham no clássico de Londres
Alli marca de novo, Lloris salva atrás e Tottenham vence o Fulham no clássico de Londres

Son foi outro destaque do triunfo da equipe de José Mourinho. Harry Kane abusou de perder gols...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:52

LanceNet

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Tottenham voltou a se encontrar na Premier League. Jogando o clássico de Londres contra o Fulham, a equipe de José Mourinho garantiu os três pontos com uma vitória por 1 a 0. Dele Alli foi o único a balançar as redes.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
VOLTOU?Dele Alli vem em crescente. Após boas atuações, o inglês foi titular e voltou a marcar. O meio-campista, que outrora esteve prestes a deixar os Spurs, assume novamente o protagonismo na equipe.EU GARANTOO Tottenham jogou ao estilo de José Mourinho. E soube sofrer. Enquanto vencia, tomou pressão do Fulham e Lloris se destacou. O goleiro francês fez grandes defesas e foi um dos responsáveis pela vitória dos Spurs.
CAPRICHA!Se de um lado Son fez uma grande partida e foi quem deu a assistência para Alli, Kane não foi bem. O camisa 10 abusou de perder gols e desperdiçou algumas chances claras de fechar a partida.
ENTROU BEMErik Lamela entrou dando gás na equipe do Tottenham. O argentino fez grandes jogadas e quase deu assistências, mas acabaram sendo desperdiçadas por Kane.

