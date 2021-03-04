Alli marca de novo, Lloris salva atrás e Tottenham vence o Fulham no clássico de Londres

O Tottenham voltou a se encontrar na Premier League. Jogando o clássico de Londres contra o Fulham, a equipe de José Mourinho garantiu os três pontos com uma vitória por 1 a 0. Dele Alli foi o único a balançar as redes.
VOLTOU?Dele Alli vem em crescente. Após boas atuações, o inglês foi titular e voltou a marcar. O meio-campista, que outrora esteve prestes a deixar os Spurs, assume novamente o protagonismo na equipe.EU GARANTOO Tottenham jogou ao estilo de José Mourinho. E soube sofrer. Enquanto vencia, tomou pressão do Fulham e Lloris se destacou. O goleiro francês fez grandes defesas e foi um dos responsáveis pela vitória dos Spurs.
CAPRICHA!Se de um lado Son fez uma grande partida e foi quem deu a assistência para Alli, Kane não foi bem. O camisa 10 abusou de perder gols e desperdiçou algumas chances claras de fechar a partida.
ENTROU BEMErik Lamela entrou dando gás na equipe do Tottenham. O argentino fez grandes jogadas e quase deu assistências, mas acabaram sendo desperdiçadas por Kane.