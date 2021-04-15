Allegri é cotado para assumir o Bayern de Munique

O nome de Massimiliano Allegri é um dos favoritos para assumir o comando do Bayern de Munique na próxima temporada. De acordo com o "SportMediaset", a direção do clube bávaro colocou o comandante, que atualmente está desempregado, como um dos principais alvos.

Hansi Flick, atual treinador do Bayern de Munique, deve assumir a seleção alemã ao final da temporada. Joachim Löw, que comanda a Alemanha, já anunciou que deixará o cargo após a Eurocopa deste ano.Depois de duas temporadas sem assumir nenhum clube, pode ser a chance de Allegri para retornar ao futebol. Ele deve decidir seu futuro nas próximas semanas.