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futebol

Allegri é apontado como o principal nome para assumir o Manchester United

Mauricio Pochettino, ex-Tottenham, também é avaliado pela direção dos Red Devils...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 11:50

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:50

Crédito: AFP
Após um péssimo início de temporada com o Manchester United, Solskjaer balança no cargo. Por isso, o "Express" informa que a direção dos Red Devils estudam dois nomes: Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino. O ex-treinador da Juventus leva vantagem.Os dois treinadores estão livres no mercado. Pochettino está sem clube desde que deixou o Tottenham, em 2019. Ele tem sido alvo de diversos clubes da Europa. Allegri também está sem trabalhar desde que saiu da Juventus, no mesmo ano.
Com apenas três pontos em três partidas disputadas, o Manchester United precisa vencer na próxima rodada, contra o Newcastle. Os Red Devils ocupam a 16ª colocação da Premier League.

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