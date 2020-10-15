Allegri é apontado como o principal nome para assumir o Manchester United

Após um péssimo início de temporada com o Manchester United, Solskjaer balança no cargo. Por isso, o "Express" informa que a direção dos Red Devils estudam dois nomes: Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino. O ex-treinador da Juventus leva vantagem.Os dois treinadores estão livres no mercado. Pochettino está sem clube desde que deixou o Tottenham, em 2019. Ele tem sido alvo de diversos clubes da Europa. Allegri também está sem trabalhar desde que saiu da Juventus, no mesmo ano.