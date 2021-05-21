Allano celebra classificação Santa Clara para a Liga Conferência da UEFA: 'Sentimento indescritível'

Crédito: Divulgação / Santa Clara

O atacante brasileiro Allano, que teve passagens pelo Botafogo, Cruzeiro, Bahia e CSA acaba de realizar um grande feito com a camisa do Santa Clara. Pela primeira vez na história, a equipe açoriana vai disputar uma competição europeia. Com a goleada por 4 a 0 em cima do Farense na última rodada, o clube português ultrapassou o Vitória Guimarães e terminou a Liga NOS na sexta colocação com 46 pontos somados.

Veja a tabela do PortuguêsA competição em questão é a Liga Conferência Europa da UEFA, um torneio que estreará na temporada 2021-22 e garantirá uma vaga na fase de grupos da Liga Europa em caso de título. O Santa Clara começará a competição na Segunda pré-eliminatória e precisa passar por mais duas fases antes de chegar à Fase de Grupos.

- É um sentimento indescritível poder fazer parte do melhor momento da equipe na história, estou extremamente feliz pelo o que conquistamos e queremos manter o alto nível de futebol que apresentamos para irmos longe na Liga Conferência. Todos daqui de dentro foram essenciais para essa conquista, desde os jogadores até o presidente - comentou o atacante.

Contratado essa temporada pelo Santa Clara, Allano já havia atuado em Portugal anteriormente. Entre 2016 e 2018, defendeu as cores do Estoril Praia, onde balançou as redes em seis oportunidades. O brasileiro comenta que essa experiência prévia adquirida nos Canarinhos o ajudou nessa temporada.