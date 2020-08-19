Allan rejeita interesse do Atlético de Madrid e quer ir para o Everton

Allan quer jogar no Everton. De acordo com a "La Gazzetta dello Sport", o meio-campista brasileiro conversou com dirigentes do Napoli e expressou seu desejo de que, caso não continue no clube italiano, deseja ir para os Toffees.
Allan quer voltar a ser comandado por Carlo Ancelotti, que o treinou entre 2018 e 2019. O brasileiro atuou em 61 jogos, marcou um gol e deu três assistências na passagem do atual técnico do Everton.
O Napoli deve negociá-lo por uma quantia de 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões). A decisão do jogador acaba com as esperanças do Atlético de Madrid. O brasileiro era um dos nomes mais fortes para reforçar o meio-campo de Simeone, que pode perder Thomas Partey.