Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Allan rejeita interesse do Atlético de Madrid e quer ir para o Everton

Desejo do meio-campista brasileiro é voltar a ser treinado por Carlo Ancelotti...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:04

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:04

Crédito: TIZIANA FABI / AFP
Allan quer jogar no Everton. De acordo com a "La Gazzetta dello Sport", o meio-campista brasileiro conversou com dirigentes do Napoli e expressou seu desejo de que, caso não continue no clube italiano, deseja ir para os Toffees.
Allan quer voltar a ser comandado por Carlo Ancelotti, que o treinou entre 2018 e 2019. O brasileiro atuou em 61 jogos, marcou um gol e deu três assistências na passagem do atual técnico do Everton.
O Napoli deve negociá-lo por uma quantia de 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões). A decisão do jogador acaba com as esperanças do Atlético de Madrid. O brasileiro era um dos nomes mais fortes para reforçar o meio-campo de Simeone, que pode perder Thomas Partey.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados