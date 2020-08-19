Allan rejeita interesse do Atlético de Madrid e quer ir para o Everton

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Allan quer jogar no Everton. De acordo com a "La Gazzetta dello Sport", o meio-campista brasileiro conversou com dirigentes do Napoli e expressou seu desejo de que, caso não continue no clube italiano, deseja ir para os Toffees.

Allan quer voltar a ser comandado por Carlo Ancelotti, que o treinou entre 2018 e 2019. O brasileiro atuou em 61 jogos, marcou um gol e deu três assistências na passagem do atual técnico do Everton.