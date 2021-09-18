Allan reforça ideia de jogo a jogo ao falar sobre possíveis finais contra o Fla: 'Não dá para bater o martelo'

O volante Allan, do Atlético-MG, resolveu comentar sobre as possibilidades de ter Galo e Flamengo em disputas diretas pelas principais taças do ano. As duas equipes estão vivas no Brasileiro (Galo líder com 42 pontos, Flamengo, 3º com 34), Copa do Brasil, ambos nas semifinais, e Libertadores, em que os dois times também chegaram entre os quatro melhores da competição sul-americana.

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