Allan reforça ideia de jogo a jogo ao falar sobre possíveis finais contra o Fla: 'Não dá para bater o martelo'

O volante Allan, do Atlético-MG, resolveu comentar sobre as possibilidades de ter Galo e Flamengo em disputas diretas pelas principais taças do ano. As duas equipes estão vivas no Brasileiro (Galo líder com 42 pontos, Flamengo, 3º com 34), Copa do Brasil, ambos nas semifinais, e Libertadores, em que os dois times também chegaram entre os quatro melhores da competição sul-americana.
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Para o meio-campista, o momento é de pensar jogo a jogo e evitar projetar o futuro com Atlético e Flamengo sendo os únicos protagonistas das competições em que estão disputando. Confira no vídeo acima, mais detalhes do pensamento de Allan sobre os possíveis duelos. Allan foi cauteloso sobre decidir com o Rubro Negro as grandes conquistas de 2021- (Reprodução/TV Globo)