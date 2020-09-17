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futebol

Allan diz que grupo do Galo está se 'blindando' dos fatos externos no clube para focar no trabalho

O volante comentou rapidamente sobre os acontecimentos da semana com as quase contratações de Thiago Neves e Sebastian Villa...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 17:54
Crédito: Reprodução
O extracampo do Atlético-MG foi agitado esta semana com dois quase contratações polêmicas. Do meia Thiago Neves e do atacante Sebastian Villa. Os dois joagdores geraram reações negativas por motivos distintos: Thiago por um histórico de provocações ao time alvinegro, enquanto Villa foi rechaçado por ter uma grave acusação de violencia contra a ex-namorada.
O elenco de atletas acabou, indiretamente atingido pelas polêmicas, pois caso os negócios fossem confirmados, os “reforços” iriam conviver com o atual grupo de jogadores, o que poderia mexer com a harmonia estabelecida no clube.
O volante Allan, disse que os jogadores e o clube estão trabalhando para “blindar” o ambiente dos acontecimentos externos. -Sou muito desligado de redes sociais, prefiro ficar por fora dos comentários, do que está acontecendo. Então, a gente tenta blindar ao máximo o grupo aqui, porque o nosso momento está sendo muito bom. Não só dentro de campo, como fora também. A gente tem um grupo muito bom e um acaba conversando com o outro. Aquele que sente mais, a gente puxa daqui, puxa dali. Futebol tem disso, e a gente tem que saber lidar da melhor forma-disse em coletiva na Cidade do Galo. Outro assunto que envolveu o time atleticano foi o atraso de salários, que foram cobrados por Jorge Sampaoli junto à diretoria. Segundo informações da Rádio 98FM, o treinador argentino teria ameaçado deixar o cargo, em dezembro, caso os vencimentos não fossem quitados. Allan afirmou que o “chefe” Sampaoli está focado no trabalho no Atlético.
- Eu vi essa matéria que saiu, mas para nós ele não falou nada em relação a isso. Todo mundo sabe e gosta de trabalhar com o salário em dia, mas a gente também tenta entender o lado do clube, o momento que o clube está passando. Espero que nesses dias, eles consigam colocar tudo em dia e acaba esse assunto. Não tem mais isso. Como está todo mundo falando, o Sampaoli fica e nos ajuda-explicou.

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