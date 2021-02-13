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futebol

Alisson volta a falhar, Liverpool sofre virada e Leicester vence confronto

Time de Jurgen Klopp saiu na frente do marcador no segundo tempo, mas sofreu empate em cobrança de falta e virada com falha de Alisson. Liverpool se complica no Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 11:23

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 11:23

Crédito: Maddison e Barnes foram cruciais na vitória do Leicester (MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Ápós sair na frente do marcador, o Liverpool sofreu a virada para o Leicester e saiu derrotado fora de casa por 3 a 1 pela Premier League. O time de Klopp foi superior durante a maior parte do jogo, mas sofreu um apagão após levar o primeiro gol e Alisson voltou a falhar em momento crucial. Com o resultado, os Reds podem sair do G4 nesta rodada.EQUILÍBRIOO Liverpool começou melhor na primeira etapa, mas pouco acertou o alvo. Roberto Firmino teve a melhor oportunidade da equipe aos 26 minutos quando apareceu no segundo poste após aproveitar desvio de cabeça e finalizar para grande defesa de Schmeichel com apenas uma mão. O Leicester respondeu com perigo com Vardy recebendo passe em profundidade e chutando com força no travessão de Alisson.
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MÁGICOAos 11 minutos da segunda etapa, Alexander-Arnold mostrou que o Liverpool vinha diferente do intervalo e mandou uma cobrança de falta na trave dos Foxes. Aos 22, Firmino recebeu passe dentro da área, fez pivô e deu uma assistência magistral para Salah finalizar de primeira na bochecha da rede e abrir o marcador.
DE NOVOAos 33 minutos, o Leicester empatou o jogo após cobrança de falta de Maddison no cantinho de Alisson. Aos 36, os mandantes conseguiram virar a partida após longo lançamento de Tielemans para o campo de ataque, o goleiro brasileiro sair mal do gol, se atrapalhar com Kabak e deixar a bola nos pés de Vardy e com o gol aberto para virar a partida.
TEM MAIS​Após a virada, os Foxes tomaram conta da partida e por pouco não ampliaram o placar. Maddison recebeu bola pela esquerda, finalizou cruzado para boa defesa de Alisson e o brasileiro fez linda defesa no rebote. Aos 40, Barnes recebeu passe em profundidade e e tocou no canto para marcar o 3º gol.

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