Alisson vibra com vitória do Grêmio na Arena

Crédito: Pablo Nunes/Agência LancePress!

O Grêmio respira no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Tricolor bateu a Chapecoense por 2 a 1 e chegou aos 10 pontos no torneio nacional.

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O atacante Alisson, autor de um dos gols da equipe, comemorou a atuação do time e vibrou com os três pontos conquistados.

‘Primeiramente feliz pelo retorno dos companheiros. Jogadores muito importantes, líderes dentro de campo. Muito importante. Sabíamos da importância do jogo. O importante era chegar, fazer uma grande partida e somar os três pontos’, afirmou.