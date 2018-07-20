Alisson troca a Roma pelo Liverpool em transação recorde no futebol

O goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo já tem um novo clube. Como esperado nos últimos dias, o Liverpool oficializou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Alisson, vindo da Roma. O arqueiro foi anunciado como reforço do clube inglês, que vinha negociando há algumas semanas com a Roma e pagou  62,5 milhões (R$ 278 milhões) fixos mais  10 milhões (R$ 44 milhões) variáveis, segundo o clube italiano.

Alisson chega com status de grande reforço ao Liverpool e dono da camisa 1 Crédito: Divulgação/Liverpool

As cifras transformam Alisson no goleiro mais caro da história do futebol mundial, deixando para trás nomes como Buffon ( 52,8 milhões), Ederson ( 40 milhões) e Neuer ( 30 milhões). O brasileiro teria um salário de cerca de  5 milhões por temporada, de acordo com a imprensa italiana.

"Estou muito feliz, é um sonho que está se tornando realidade usar uma camisa tão prestigiada, de um clube desde tamanho. Na minha carreira, é um grande passo fazer parte deste clube e desta família. Podem estar certos de que darei tudo de mim", disse Alisson em entrevista ao site oficial do Liverpool.

O Liverpool intensificou a busca por um arqueiro ao fim da última temporada, depois que Karius protagonizou duas falhas graves na final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, em maio. Na pré-temporada, o arqueiro alemão também mostrou-se inseguro em algumas oportunidades - preocupando ainda mais a comissão técnica.