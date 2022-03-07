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Alisson treina normalmente na reapresentação do São Paulo

Meia-atacante está recuperado de um pequeno estiramento na região anterior da coxa direita e deve ser novidade da equipe contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (10)...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 13:36

Publicado em 07 de Março de 2022 às 13:36

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (07), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi, conquistada no último sábado (05). A grande novidade ficou por conta do meia-atacante Alisson, que participou normalmente de toda a atividade. Ele foi desfalque da equipe nas duas últimas partidas, contra Água Santa e Corinthians, por conta de um pequeno estiramento na região anterior da coxa direita. Sendo assim, ele deve ser relacionado para o Choque-Rei.
Quem continua em tratamento no REFFIS é o lateral-direito Igor Vinícius, que se recupera um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita e não tem previsão de retorno ao time. Os jogadores que atuaram na maior parte do Majestoso realizaram um trabalho regenerativo interno e complementaram com uma leve corrida no gramado. O restante do elenco fez um coletivo, de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do campo, sob a supervisão do técnico Rogerio Ceni. Houve ainda um atividade de cruzamentos e finalizações ao gol.
Crédito: Alissontreinounormalmentenestasegunda-feira(Foto:AnuarSayed/saopaulofc

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