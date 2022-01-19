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Alisson relembra jogo em que pegou camisa de Ceni: 'Já me ofereceram até dinheiro nela, mas não aceitei'

Meia-atacante guardou com carinho a camisa do ídolo são-paulino ...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 14:03

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 14:03

Novo reforço do São Paulo, o meia-atacante Alisson se diz privilegiado por trabalhar com Rogério Ceni, com quem já jogou contra e, inclusive, pegou camisa no passado, quando jogava pelo Cruzeiro. Durante a apresentação, o novo camisa 12 do clube contou que já ofereceram dinheiro pela camisa do ex-goleiro, mas que ela não está à venda.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Tive o privilégio de trocar essa camisa com o Rogério (quando jogava pelo Cruzeiro), está guardada lá em casa. Já me ofereceram até dinheiro nela, mas eu disse que de forma alguma, pois ela ficará na minha coleção, pela história que ele tem, então me sinto privilegiado de estar com ele agora, de ter jogado contra ele e de ter trocado essa camisa - disse Alisson.
O jogador afirmou que espera ser vencedor como Rogério Ceni foi durante sua carreira, e que sabe da pressão da torcida por títulos.
- Espero que, assim como o jogador vitorioso que ele (Rogério Ceni) foi, que nós jogadores possamos representá-lo, e que ele possa continuar sendo vencedor como técnico. Em todo lugar há pressão, principalmente em grandes clubes, e aqui não será diferente. Vamos trabalhar muito e dedicar diariamente para conquistar grandes títulos. Venho muito focado e feliz pelo privilégio de vestir essa camisa - completou o jogador.
Crédito: Omeia-atacanteAlissonduranteapresentaçãonoSãoPaulo(Reprodução/YoutubeSãoPaulo

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