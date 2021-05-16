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Alisson marca de cabeça nos acréscimos e garante vitória do Liverpool sobre o West Bromwich

Goleiro brasileiro foi para a área no escanteio, aos 49 minutos do segundo tempo, e garantiu os três pontos para os Reds...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 14:37

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 14:37

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Gol de goleiro nos acréscimos vale mais? Pela Premier League, Alisson garantiu a vitória do Liverpool sobre o West Bromwich, neste domingo, com um tento de cabeça aos 49 minutos do segundo tempo. A partida terminou 2 a 1. Salah e Robson-Kanu também balançaram as redes.
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ALISSON!Sem viver uma grande temporada, Alisson ressurge após momentos difíceis na carreira e na vida pessoal. O brasileiro foi para a área e, aos 49 minutos do segundo tempo, completou de cabeça após escanteio cobrado por Alexander-Arnold. O gol garantiu a vitória para os Reds, que empatavam em 1 a 1.VITÓRIA ESSENCIALSem os três pontos, o Liverpool se complicaria na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Com a vitória, os Reds chegaram aos 63, apenas um a menos do que o Chelsea, quarto colocado. Ainda faltam duas rodadas.
DUPLA MORTALO Liverpool saiu atrás, mas contou com Mané e Salah para empatar. O camisa 10 recuperou a bola na entrada da área e tocou para o egípcio, que chutou de primeira para deixar tudo igual e recolocar os Reds na partida.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Os Reds querem a vaga na Liga dos Campeões. Para isso, terão que vencer o Burnley, fora de casa, na próxima quarta-feira (19), às 16h15 (de Brasília).

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