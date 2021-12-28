Alisson Farias vive momento de definição do seu futuro

Emprestado pelo Vitória em 2021, o atacante Alisson Farias vestiu as cores do CRB na última temporada na campanha que, por pouco, não conquistou o direito de jogar novamente a elite do futebol nacional. Com 60 pontos conquistados, a equipe de Alagoas ficou a somente quatro pontos da última vaga do acesso, conquistada pelo Avaí.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Citado por alguns portais como sendo alvo de interesse do Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista da próxima temporada, Alisson atuou em 18 jogos em 2021.

No entanto, a versatilidade do atleta foi o principal destaque, tendo jogado em três posições no último terço de campo pelo antigo clube: meia-direita, meia-esquerda e também atuou como meia-ofensivo, atrás do atacante de referência.

- Foi um ano de muitos aprendizados para mim, a Série B é um campeonato muito competitivo e isso agregou muito na minha carreira. Sou jovem ainda, tenho apenas 25 anos e tenho certeza que as coisas irão fluir naturalmente em meu novo clube. Deixo o futuro nas mãos de Deus e dos meus empresários, sigo trabalhando forte pelo melhor e assim sempre vai ser – afirmou.

Revelado pelo Internacional, Alisson Farias também tem passagem pelo futebol europeu no currículo onde atuou por uma temporada no Estoril Praia, por empréstimo, no ano de 2017. Além dos citados, o jogador também já atuou por Brasil de Pelotas, Coritiba e Sport.