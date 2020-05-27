Alisson Farias fala sobre ansiedade para retornar aos gramados pelo Vitória

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Há mais de dois meses sem atividades por conta das paralisações devido a pandemia do novo coronavírus, o Vitória tem programado de forma gradual o retorno das atividades. Há duas semanas, atrás o clube entregou kits de treinamentos para os atletas que facilitariam o treinamento à distância.

O meia Alisson Farias, um dos jogadores que já pegou o material no CT Manoel Tanajura, comentou sobre a sensação dividida em estar presente no local habitual de trabalho, porém ainda sem poder fazer as atividades antes corriqueiras de treino e contato com os companheiros de clube.

- Foi uma sensação boa poder voltar ao CT mesmo que seja para só pegar o kit de treinamento. Deu aquela saudade de voltar a treinar e viver a rotina do clube. É um momento muito delicado para todos e é fundamental mantermos todos os cuidados necessários para que não piore a situação novamente. Aos poucos acredito que tudo vai se normalizar - disse o jogador.

Alisson fez sete partidas pelo Vitória nesta temporada, cinco pela Copa do Nordeste e duas pela Copa do Brasil, onde somou três gols e uma assistência e vinha sendo um dos grandes destaques do time na temporada.

Na Copa do Brasil, o time jogaria a partida de volta contra o Ceará, decidindo o confronto em casa pela terceira fase do torneio depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 na Arena Castelão. Na Copa do Nordeste, o clube ocupava a segunda posição do Grupo B, com 13 pontos em sete jogos, dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Com isso, Alisson aproveitou também para falar sobre como avaliava o desempenho do time na temporada até então.

- Estávamos fazendo bons jogos e pegando um ritmo de jogo bastante intenso. É uma pena que tenha acontecido isso. Mas é uma desvantagem não só para o nosso clube mas como também para todos os outros. Nesta quarentena foquei em manter os treinamentos mesmo dentro de casa, com todo o apoio do clube que incentivou isso para todos os atletas. Assim conseguimos manter a forma física e creio que vamos voltar muito bem preparados - contou.