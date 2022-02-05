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futebol

Alisson é destaque entre os reforços do São Paulo na temporada

Meia-atacante foi titular nos três jogos do Tricolor na temporada e marcou um gol...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 08:00
De todos os reforços contratados pelo São Paulo nesta temporada, Alisson é quem tem sido mais aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. As boas atuações do meia-atacante nos três primeiros jogos do time na temporada renderam seu primeiro gol com a camisa tricolor. Na derrota por 4 a 3 contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira (3), o jogador marcou o primeiro gol da equipe.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Até o momento, Alisson foi o único dos cinco novos nomes de 2022 que foi titular em todos as partidas do Campeonato Paulista até aqui. Ceni, inclusive, falou recentemente que o jogador é o que está melhor fisicamente.
- Eu analiso que são jogadores importantes, que vêm somando ao grupo, devem melhorar com o passar do tempo, fisicamente principalmente, pois foram poucos dias de treinamento. Alisson, talvez na parte física seja o mais pronto. Nós esperamos que todos possam evoluir na parte física - avaliou o treinador são-paulino.Aos 28 anos, Alisson pode ser utilizado em diversas funções em campo. No Grêmio, clube em que jogou por quatro anos, Alisson atuou pela esquerda, pelo meio e até mesmo como atacante. Cabe a Ceni, agora, utilizar o atleta da melhor forma. E, pelo que vem apresentando, não deve perder a posição de titular.
- Eu deixei bem claro que onde ele (Ceni) precisar eu farei de tudo para dar o meu melhor e ajudar os meus companheiros, independentemente de ser titular ou reserva. Eu quero ajudar, vim para somar e aprender junto com meus novos companheiros - falou o camisa 12 em sua apresentação.
Crédito: AlissonemsuaapresentaçãocomacamisadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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