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Alisson é apresentado e vestirá a camisa 12 do São Paulo: 'Vim para somar'

Meia-atacante tem contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 13:20

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:20

O meia- atacante Alisson foi apresentado pelo São Paulo nesta quarta-feira (19) e vestirá a camisa 12 do clube paulista. O jogador de 28 anos afirmou estar à disposição do técnico Rogério Ceni para atuar da forma com que o comandante precisar, já que pode ajudar em diferentes funções táticas.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022 - Desde que cheguei, assim como os outros jogadores, o Rogério vem conversando bastante com a gente para entender a forma como a gente se sente mais à vontade dentro de campo. Eu deixei bem claro que onde ele precisar eu farei de tudo para dar o meu melhor e ajudar os meus companheiros, independentemente de ser titular ou reserva. Eu quero ajudar, vim para somar e aprender junto com meus novos companheiros - falou o jogador.
Até o momento, Alisson trabalhou no clube por apenas uma semana, e ainda está em processo de conhecer os novos companheiros e a forma como cada um joga.- O São Paulo é muito grande e precisamos sempre brigar por títulos, ter um espírito vencedor para que a gente possa conquistar grandes coisas este ano. Trabalhamos por uma semana, o Rogério vem nos posicionando ali dentro, deixando a equipe como ele pensa. Ainda tem muito pouco tempo de trabalho, mas ele vai conversando e nos ajudando para que a gente se sinta à vontade para fazer um bom trabalho dentro de campo - afirmou.
O jogador assinou com o Tricolor até o dia 31 de dezembro de 2024, após rescindir seu vínculo com o Grêmio, clube que defendeu nas últimas quatro temporadas.
Crédito: AlissonéapresentadopeladiretoriadoSãoPaulo(Foto:Reprodução

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