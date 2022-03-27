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Alisson diz que final entre São Paulo e Palmeiras não tem favorito e elogia torcida do tricolor

Meia-atacante ressaltou a energia no Morumbi, que contou com mais de 53 mil torcedores ...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 19:55
Autor do segundo gol do São Paulo na vitória do time por 2 a 1 sobre o Corinthians, na tarde deste domingo (27), no Morumbi, pela semifinal do Paulistão, Alisson ressaltou a importância dos mais de 53 mil torcedores que compareceram no estádio, que protagonizaram o recorde de público do clube no ano.- Muito feliz por jogar pela primeira vez com o Morumbi desse jeito. Quando você sai do corredor, vai lá para cima e vê a torcida daquela forma, não tem como você não correr e se doar como foi hoje. É só agradecer a cada torcedor que veio aqui e nos apoiou até o final e acreditou. Espero que tenham ficado felizes.O meia-atacante também garantiu que na final do estadual, contra o Palmeiras, não há favorito. Para o camisa 12, o São Paulo é intenso e está unido, além de ter qualidade para bater de frente com o Verdão.- Na final não tem favorito. A gente conhece a equipe do Palmeiras, sabe da qualidade, mas reconhecemos a nossa qualidade também. São duas equipes muito fortes, que vão vir muito fortes para a final. O time de Rogério Ceni volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (30), no Morumbi, em partida de ida válida pela decisão do Campeonato Paulista.
Crédito: AlissonmarcouosegundogoldoSãoPaulonoclássicocontraoCorinthians(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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