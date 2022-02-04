Alisson comenta disputa da Libertadores sub-20 pelo Internacional

O Internacional já está em Quito para a disputa da Libertadores sub-20. O Colorado assegurou sua vaga na competição Internacional após conquistar o Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil da categoria em 2021. Com a promoção de alguns jovens ao profissional e a saída de outros nomes por conta da idade, o time chegará com algumas mudanças para o torneio.Um dos remanescentes do time supercampeão de 2021 é o camisa 10 Allison. Com cinco gols e duas assistências na campanha do título brasileiro, o meia é uma das referências técnicas e também de liderança dentro do elenco do time gaúcho. Colorado de coração, ele falou sobre o sentimento de disputar a competição continental pelo seu clube.

- Me sinto muito feliz em disputar uma Libertadores com essa camisa, é um sonho de criança. Assisti pela televisão o Inter ser campeão em 2010 e estar representando o clube que eu torço é ainda mais importante pra mim.

Eliminado da Copinha nas oitavas de final para o Palmeiras, time que conquistou a taça, o Inter utilizou o torneio como uma forma de teste e preparação para a Libertadores, já que contou com muitas mudanças no seu elenco multicampeão em 2021.

- Estávamos focados em ter uma base de time para a Libertadores e a Copa São Paulo serviu para isso. Fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, tivemos uma queda de rendimento no primeiro tempo devido algumas mudanças de temperatura, horário e tudo mais, mas mostramos ser um time tecnicamente e fisicamente bem treinado e estamos prontos para o que possa vir. – analisou Allison.

Após a disputa da Copa São Paulo, o elenco Colorado se manteve concentrado no CT Alvorada até a viagem para o Equador. Para Allison, esse tempo em ‘confinamento’ aumentou ainda mais a união do grupo.

- Estamos ainda mais unidos, já foram mais de 30 dias juntos desde a Copa São Paulo, então creio que estamos muito fechados, assim como estivemos ano passado. Temos grandes chances de ter mais conquistas juntos.O Internacional está no Grupo B da Libertadores sub-20, juntamente com a LDU, Millonarios e Peñarol.