Alisson celebra retorno ao Liverpool após lesão: 'É bom estar de volta'

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Recuperado de uma lesão no ombro que o afastou dos gramados por quase um mês, o goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira Alisson comemorou a volta às atividades. No último fim de semana, o ex-Internacional jogou contra o Sheffield United e nesta segunda-feira participou da coletiva antes do jogo dos Reds contra o Midtjylland, pela Liga dos Campeões.

- É bom estar de volta. Estou muito feliz. Tentei dar o meu melhor e tiveos melhores fisioterapeutas do meu lado para me ajudar a acelerar oprocesso de recuperação - disse Alisson.

O goleiro também projetou o duelo contra o time da Dinamarca e disse que o Liverpool terá um jogo difícil.