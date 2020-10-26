Alisson celebra retorno ao Liverpool após lesão: 'É bom estar de volta'

Recuperado de uma lesão no ombro que o afastou dos gramados por quase um mês, o goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira Alisson comemorou a volta às atividades. No último fim de semana, o ex-Internacional jogou contra o Sheffield United e nesta segunda-feira participou da coletiva antes do jogo dos Reds contra o Midtjylland, pela Liga dos Campeões.
- É bom estar de volta. Estou muito feliz. Tentei dar o meu melhor e tiveos melhores fisioterapeutas do meu lado para me ajudar a acelerar oprocesso de recuperação - disse Alisson.
O goleiro também projetou o duelo contra o time da Dinamarca e disse que o Liverpool terá um jogo difícil.
- Sei que é uma equipe que se classificou para a Champions League, estámuito bem no campeonato, vem de uma vitória. Acredito que vêm paraganhar o jogo. Mas o mais importante agora é focarmo-nos em nóspróprios, preparar o jogo e focar no que podemos fazer na partida paraconseguir três pontos.