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futebol

Alisson celebra retorno ao Liverpool após lesão: 'É bom estar de volta'

Goleiro sofreu lesão no ombro esquerdo em treino do atual campeão inglês e chegou a ficar de fora das duas primeiras rodadas da Eliminatórias com a Seleção Brasileira...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 15:38
Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP
Recuperado de uma lesão no ombro que o afastou dos gramados por quase um mês, o goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira Alisson comemorou a volta às atividades. No último fim de semana, o ex-Internacional jogou contra o Sheffield United e nesta segunda-feira participou da coletiva antes do jogo dos Reds contra o Midtjylland, pela Liga dos Campeões.
- É bom estar de volta. Estou muito feliz. Tentei dar o meu melhor e tiveos melhores fisioterapeutas do meu lado para me ajudar a acelerar oprocesso de recuperação - disse Alisson.
O goleiro também projetou o duelo contra o time da Dinamarca e disse que o Liverpool terá um jogo difícil.
- Sei que é uma equipe que se classificou para a Champions League, estámuito bem no campeonato, vem de uma vitória. Acredito que vêm paraganhar o jogo. Mas o mais importante agora é focarmo-nos em nóspróprios, preparar o jogo e focar no que podemos fazer na partida paraconseguir três pontos.

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