Alioski, da Macedônia do Norte, comenta sobre gol na Euro e faz projeção para duelo contra a Holanda

Fazendo parte do grupo C da Euro 2020, a Macedonia do Norte ainda não conquistou pontos na competição e amarga a última colocação do Grupo composto por Holanda, Ucrânia e Áustria. Com dois gols anotados na competição, nos dois primeiros jogos, a seleção do sudeste europeu conta com o futebol Ezgjan Alioski, o camisa 10 do Leeds United, da Premier League.
Veja a tabela da EurocopaDurante a excelente temporada comandada por El Loco Bielsa, o Leeds foi o único clube que conquistou o acesso e permaneceu para próxima temporada, West Bromwich e Fulham, não seguiram os mesmos caminhos e jogam a Championship na temporada que vem.
Autor do único gol da Macedônia do Norte, no revés sofrido contra a Ucrânia, na última quinta-feira (17), Alioski falou sobre a sensação de marcar um gol pelo seu país na Eurocopa:
- Foi um momento de orgulho marcar para o meu país no Euro 2020, especialmente porque é a primeira vez que jogamos em um torneio internacional. Obviamente, teria significado muito mais para mim se fosse o gol da vitória - disse o atleta, traduzido por sua assessoria de imprensa.
A Macedônia do Norte tornou-se membro da Fifa no ano de 1994. Com Alioski no elenco, o clube busca agora a primeira vitória em competições internacionais realizadas pela UEFA. O país volta a campo na próxima segunda-feira (21), às 13h, contra a Holanda. A partida marca o último jogo da Macedônia do Norte na competição europeia.
- A Holanda é a grande favorita do nosso grupo e, com 6 pontos conquistados, talvez espere um jogo fácil contra nós. Mas se conseguirmos jogar com a intensidade que jogamos no segundo tempo contra a Ucrânia, vamos mostrar a eles o quanto somos fortes. Não precisamos ter medo da Holanda e ter a qualidade e a convicção para fazer uma surpresa. Para nós, o que importa é aproveitar o último jogo e representar nosso país na Euro com orgulho e honra. Significa muito para nós e nosso pessoal em casa. Queremos deixá-los orgulhosos - finalizou o jogador.