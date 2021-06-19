Alioski, da Macedônia do Norte, comenta sobre gol na Euro e faz projeção para duelo contra a Holanda

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Fazendo parte do grupo C da Euro 2020, a Macedonia do Norte ainda não conquistou pontos na competição e amarga a última colocação do Grupo composto por Holanda, Ucrânia e Áustria. Com dois gols anotados na competição, nos dois primeiros jogos, a seleção do sudeste europeu conta com o futebol Ezgjan Alioski, o camisa 10 do Leeds United, da Premier League.

Veja a tabela da EurocopaDurante a excelente temporada comandada por El Loco Bielsa, o Leeds foi o único clube que conquistou o acesso e permaneceu para próxima temporada, West Bromwich e Fulham, não seguiram os mesmos caminhos e jogam a Championship na temporada que vem.

Autor do único gol da Macedônia do Norte, no revés sofrido contra a Ucrânia, na última quinta-feira (17), Alioski falou sobre a sensação de marcar um gol pelo seu país na Eurocopa:

- Foi um momento de orgulho marcar para o meu país no Euro 2020, especialmente porque é a primeira vez que jogamos em um torneio internacional. Obviamente, teria significado muito mais para mim se fosse o gol da vitória - disse o atleta, traduzido por sua assessoria de imprensa.

A Macedônia do Norte tornou-se membro da Fifa no ano de 1994. Com Alioski no elenco, o clube busca agora a primeira vitória em competições internacionais realizadas pela UEFA. O país volta a campo na próxima segunda-feira (21), às 13h, contra a Holanda. A partida marca o último jogo da Macedônia do Norte na competição europeia.