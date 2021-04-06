Aline Reis, goleira da seleção brasileira, renova com time espanhol e mira Jogos de Tóquio

Crédito: UD Granadilla Tenerife/Divulgação

A goleira da seleção brasileira, Aline Reis, renovou seu contrato com a UDG Tenerife, da Espanha, até 2023. Em seu site oficial, o clube enalteceu a jogadora de 31 anos, classificando-a como uma das goleiras 'mais cobiçadas do mercado'.

> Guardiola alfineta contratações do Borussia Dortmund no mercado

Aline Reis é a jogadora estrangeira com mais jogos na elite feminina da Espanha, somando 72 jogos com a camisa do UDG Tenerife. Referência no time, Aline Reis sonha alto e colocou uma medalha nos Jogos de Tóquio como próxima grande objetivo.Como você se sente depois de renovar com UDG Tenerife Egatesa?

- Estou muito feliz. Tenho muitos motivos para querer estar no Tenerife. Amo muito meus colegas. Admiro como eles são guerreiros e é um prazer compartilhar o campo com eles. A diretoria sempre me tratou com respeito. Confio em nossa equipe técnica e em sua competência. Como um clube, temos a ambição de continuar a crescer e voar mais alto. Meu objetivo é continuar contribuindo com essa bela história.

Mais duas temporadas em Tenerife. Como você se adaptou às Ilhas Canárias?

- Sinto-me totalmente adaptada. Eu moro em um lugar onde as pessoas vêm passar as férias. Não é legal? É o paraíso e o melhor lugar da Espanha que eu poderia escolher para estar com minha família. Já tenho um carinho muito especial por Tenerife e pelo seu povo.

Qual é o segredo do sucesso da UDG Tenerife Egatesa?

- Trabalho em equipe. Simplesmente isso. Somos uma equipe guerreira, trabalhadora, que sabe competir. Não temos nada a perder e tudo a ganhar. Jogar cada partida como se fosse a última é a nossa mentalidade.

Será seu último contrato com a UDGT ou gostaria de continuar no clube por mais anos?

- O primeiro objetivo é terminar esta temporada. Então você pensa sobre a próxima. Essa é a ideia. Não sei por quanto tempo vou continuar jogando, mas, como disse, o meu desejo é continuar a contribuir para a história desta equipe o mais tempo possível.

Quais as chances de jogar a Champions League na próxima temporada?

- Eu amo La Primera Iberdrola (Primeira Divisão Espanhola Feminina). Cada dia é competitivo. Qualquer resultado pode acontecer e continuaremos a sonhar com a Europa até o fim. Faltam dez finais, jogaremos contra adversários diretos e veremos onde terminaremos na classificação. Estamos em um grande momento e temos quatro vitórias consecutivas. Vamos deixar tudo em campo para atingir os objetivos.

Como você está na Seleção Brasileira, em que você é convocada sempre, e quais objetivos você está estabelecendo com 'la Canarinha'?