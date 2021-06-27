'Alguns jogadores estão chorando', diz Fernando Santos após eliminação de Portugal na Eurocopa

Atual campeã da Eurocopa, a seleção de Portugal está eliminada do torneio. Após derrota para a Bélgica neste domingo, por 1 a 0, o técnico Fernando Santos lamentou o resultado e disse que alguns jogadores estavam chorando no vestiário.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Tenho alguns jogadores chorando, como estão muitos portugueses. Desiludidos e tristes, estamos todos. Os jogadores deram tudo o que tinham para dar, trabalharam muito, nos primeiros 10 minutos entramos atrás, mas depois fomos para a frente, criando situações - disse Fernando Santos.
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O comandante lusitano deu a entender também que o resultado não foi justo, citando o número de finalizações da duas equipes.
- O futebol é isto. Fizeram seis remates, um no gol, enquanto nós fizemos 29 e acertamos duas vezes a trave. Uma derrota é uma derrota e não tenho muitas palavras sinceramente.