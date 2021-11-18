Algoz! No São Paulo, Luciano marca mais uma vez contra o Palmeiras, sua vítima preferida entre os rivais

Luciano não marcava há 11 partidas. No entanto, ele reencontrou o Palmeiras, e marcou na vitória por 2 a 0 sobre o rival, em pleno Allianz Parque. E o Alviverde é o rival que o camisa 11 mais costuma fazer gols. Em cinco partidas pelo clube do Morumbi diante do rival, Luciano marcou três gols contando com o de hoje, atingindo uma média de um gol a cada dois jogos contra o rival. O primeiro jogo do atacante contra o Palmeiras pelo São Paulo foi na vitória por 2 a 0 do Tricolor, com gols de Reinaldo e Vitor Bueno.

No Choque-Rei seguinte, Luciano marcou o gol do Tricolor no empate por 1 a 1 no Morumbi. O camisa 11 colocou o São Paulo na frente, mas a equipe levou o gol da igualdade no fim da partida.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Depois, mais dois clássicos diante do Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. No jogo de ida, disputado no Allianz Parque, Luciano tentou, mas não conseguiu balançar as redes no empate sem gols. Na volta, o tento mais importante dele pelo São Paulo contra o rival.

Ao completar cruzamento, Luciano marcou o segundo gol do triunfo por 2 a 0 do Tricolor sobre o Palmeiras, sacramentando o título estadual que tirou o São Paulo da fila de quase nove anos. Vale ressaltar que o atacante não participou dos jogos contra o Alviverde na Libertadores, já que estava lesionado.

Nesta noite, ele aproveitou falha de Patrick de Paula e tocou na saída de Weverton para fazer o segundo do Tricolor no jogo.

Quando comparamos com Santos e Corinthians, outros rivais do São Paulo, os números são inferiores do que contra o Palmeiras. Diante do Peixe, Luciano ainda não marcou em quatro jogos pelo Tricolor. Já contra o Alvinegro, o camisa 11 fez um gol em quatro partidas.

LUCIANO CONTRA RIVAIS JOGANDO PELO SÃO PAULO Palmeiras: três gols em cinco jogos Corinthians: um gol em quatro jogosSantos: nenhum gol em quatro jogos.