Algoz do Brasil na Copa de 2006 revela sonho em treinar o Arsenal

Thierry Henry, algoz do Brasil na Copa de 2006 e um dos maiores jogadores da história do Arsenal, admitiu que tem o sonho de ser treinador dos Gunners. Em entrevista à revista “FourFourTwo”, o ex-atacante revela que está longe do cargo, que ainda tem muito o que aprender como treinador, mas que já trabalha nisso e conversa com Arsene Wenger, seu ex-comandante em Londres.- Eu sou um torcedor do Arsenal. Se você me perguntar se um dia eu quero treinar o clube, então sim. Mas é uma utopia, estou longe disso. Eu estou aprendendo e focado no que posso controlar. Claro que falo com Guardiola e com Wenger sempre que o encontro. Agora, como treinador, quero saber das coisas.
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O ex-atacante é o maior artilheiro da história do Arsenal com 228 gols marcados e é o principal nome da campanha do último título conquistado pelos Gunners na Premier League de forma invicta em 2003/2004. Aos 43 anos, Henry está desempregado após terminar seu vínculo com o Montreal Impact no último mês de fevereiro.