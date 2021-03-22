Alfredo Sampaio se reúne com o Madureira e pode ser o novo treinador do clube

Crédito: Emerson Pereira/Bangu AC

O Madureira pode ter um novo treinador para a temporada. Conforme apuração do LANCE!, o presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio Janeiro (SAFERJ), Alfredo Sampaio, se reunirá às 14h (de Brasília) com a diretoria do Madureira e pode assumir o cargo de técnico no Tricolor.

Mesmo com a vitória sobre a Portuguesa, o treinador Toninho Andrade foi demitido do cargo. O Madureira ainda publicará uma nota nesta tarde explicando a mudança. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Marcelo Coelho, da Rádio Tupi, e, posteriormente, foi confirmada pelo L!. + Chamusca revela que Botafogo está buscando a contratação de um 'extremo'Alfredo Sampaio tem uma boa relação com o Madureira e, por isso, aceitou o convite para conversar com a diretoria. Ele soma duas passagens pelo Tricolor Suburbano - em 2006 e em 2016. O último time que Sampaio comandou foi a Cabofriense, em 2020, onde teve uma rápida passagem.

Sampaio é presidente da SAFERJ desde 2011. Como treinador, já dirigiu, além do Madureira, São Cristóvão, Portuguesa-RJ, Bangu, América-RJ, Avaí, Vasco, Americano, Volta Redonda e Boavista.