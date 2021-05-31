Alfredo Sampaio é homenageado com a Medalha Pedro Ernesto, maior comenda do Rio de Janeiro

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O presidente do Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e treinador do Madureira, Alfredo Sampaio, foi homenageado, na tarde desta segunda-feira, com a Medalha Pedro Ernesto. A comenda, sugerida e entregue pelo vereador Felipe Michel, é a maior honraria concedida pela Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e foi aprovada, por unanimidade, em 2019.

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A cerimônia aconteceu no auditório do CT do Saferj, em Guaratiba, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, e contou com a presença de figuras que marcaram o futebol brasileiro, como Roberto Dinamite, Ricardo Rocha, Sebastião Lazaroni e Jair Pereira. - São décadas dedicadas ao futebol. Seja como jogador, treinador ou como presidente do Saferj, procuro, a cada dia, deixar minha contribuição para o futebol carioca e para vida de milhares de jogadores. Agradeço, de coração, ao vereador Felipe Michel, pela consideração em me homenagear com a maior honraria da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro – disse o treinador e presidente do Saferj, Alfredo Sampaio.

- Por meio da força do nosso sindicato, hoje, o CT Saferj é, realmente, a casa do atleta carioca. Referência, esperamos continuar dando o suporte profissional e contribuindo também para o social, e o reconhecimento é combustível para que esta luta não pare nunca - completou Alfredo, ressaltando a importância da construção do único centro de treinamento construído por um sindicato de jogadores no Brasil.

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