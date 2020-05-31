futebol

Alexis Sánchez pode continuar na Inter de Milão a pedido de Conte

Chileno está emprestado à Inter de Milão até o fim da temporada, mas clube italiano pedirá ao Manchester United a renovação da cessão...
LanceNet

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 14:19

Crédito: Reprodução
O atacante Alexis Sánchez não rendeu o esperado até aqui pela Inter de Milão. Com contrato de empréstimo até o fim da temporada, o jogador, no entanto, pode permanecer no clube nerazzurri. De acordo com o jornal "Tuttosport", o técnico Antonio Conte deseja a permanência do chileno na próxima temporada.
O clube de Milão pedirá ao Manchester United, a quem Sánchez pertence, sua permanência para mais um ano. O chileno tem contrato com os ingleses até 2022.
O camisa 7 conviveu com lesões na temporada e não conseguiu ter a sequência que esperava. Quando finalmente estava recuperado, a dupla de ataque formada por Lautaro Martínez e Lukaku já estava entrosada.

