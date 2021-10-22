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futebol

Alexis Sánchez é pretendido por clube da Premier League

Everton, equipe de Richarlison, estuda a contratação do atacante chileno. Veterano de 32 anos está sendo pouco aproveitado na Inter de Milão e tem contrato até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 14:42

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:42

Crédito: Alexis Sánchez é pretendido pelo Everton, da Inglaterra (Reprodução: Twitter Inter de Milão
O atacante Alexis Sánchez é pretendido pelo Everton, da Inglaterra, segundo o portal "Inter Live". As informações indicam que o técnico Rafa Benítez confia na qualidade e na capacidade do chileno de 32 anos. Além disso, o comandante espanhol busca montar um elenco mais profundo.Na Inter de Milão, Sánchez não tem muitas oportunidades sob comando de Simone Inzaghi. O atleta entrou em cinco partidas e somou um total de 85 minutos jogados na atual temporada. Apesar de não ter marcado gol, o veterano contribuiu com uma assistência no Campeonato Italiano.
> Veja a tabela da Premier League
O clube italiano passa por um período complicado do ponto de vista econômico e se desfez de peças importantes, como Lukaku e Hakimi, na última janela de transferências. O chileno recebe um salário alto e, apesar do contrato até 2023, não está nos planos da equipe.
Com isso, surge a oportunidade de Sánchez retornar à Premier League após passagens pelo Arsenal e Manchester United. Os Toffees tem tido uma temporada difícil com as lesões de Richarlison e Calvert-Lewin, mas luta por uma vaga na próxima edição da Europa League.

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