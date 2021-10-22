Alexis Sánchez é pretendido por clube da Premier League

Crédito: Alexis Sánchez é pretendido pelo Everton, da Inglaterra (Reprodução: Twitter Inter de Milão

O atacante Alexis Sánchez é pretendido pelo Everton, da Inglaterra, segundo o portal "Inter Live". As informações indicam que o técnico Rafa Benítez confia na qualidade e na capacidade do chileno de 32 anos. Além disso, o comandante espanhol busca montar um elenco mais profundo.Na Inter de Milão, Sánchez não tem muitas oportunidades sob comando de Simone Inzaghi. O atleta entrou em cinco partidas e somou um total de 85 minutos jogados na atual temporada. Apesar de não ter marcado gol, o veterano contribuiu com uma assistência no Campeonato Italiano.

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O clube italiano passa por um período complicado do ponto de vista econômico e se desfez de peças importantes, como Lukaku e Hakimi, na última janela de transferências. O chileno recebe um salário alto e, apesar do contrato até 2023, não está nos planos da equipe.