Alexandre Pato vai ao estádio do Orlando City e posa com a camisa do clube

Nesta sexta-feira, o brasileiro Alexandre Pato finalmente conheceu o Orlando City Stadium, casa do clube norte-americano que contratou o atacante no início de fevereiro. Na ida ao estádio, Pato ainda posou ao lado da camisa do time e foi protagonista de inúmeras postagens nas redes sociais do clube.
> Veja os grupos das Eliminatórias da América do Norte para a Copa do Mundo de 2022A chegada de Pato ao Orlando City rendeu diversas publicações do time norte-americano. Em uma delas, o brasileiro aparece no vestiário e comenta sobre a vontade de estar logo em campo. Vale ressaltar que o atleta não atua desde o dia 29 de julho do ano passado, na eliminação do São Paulo para o Mirassol no Campeonato Paulista.
- Fala, galera, acabei de chegar aqui em Orlando finalmente depois de um período de espera. Estou muito ansioso e nervoso, não vejo a hora de começar. Tenho certeza que vou fazer de tudo para a gente conseguir vitórias e campeonatos - afirmou Pato. O Orlando City só estreia na MLS no dia 17 de abril, porém, o clube já marcou uma sequência de amistosos como preparação para a Liga Americana. A tendência, é que Pato possa jogar em uma dessas partidas não oficiais, para ganhar minutagem em campo visando a MLS. Os confrontos são contra o Philadelphia Union (dias 15 e 24/03), New York City (18/03) e Chicago Fire (03/04).