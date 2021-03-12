Alexandre Pato vai ao estádio do Orlando City e posa com a camisa do clube

Crédito: O jogador teve sua contratação divulgada a cerca de um mês. Divulgação/Orlando City

Nesta sexta-feira, o brasileiro Alexandre Pato finalmente conheceu o Orlando City Stadium, casa do clube norte-americano que contratou o atacante no início de fevereiro. Na ida ao estádio, Pato ainda posou ao lado da camisa do time e foi protagonista de inúmeras postagens nas redes sociais do clube.

> Veja os grupos das Eliminatórias da América do Norte para a Copa do Mundo de 2022A chegada de Pato ao Orlando City rendeu diversas publicações do time norte-americano. Em uma delas, o brasileiro aparece no vestiário e comenta sobre a vontade de estar logo em campo. Vale ressaltar que o atleta não atua desde o dia 29 de julho do ano passado, na eliminação do São Paulo para o Mirassol no Campeonato Paulista.