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Alexandre Pato será anunciado como reforço do Orlando City, dos Estados Unidos

Sem clube desde agosto de 2020, atacante de 31 anos vai jogar a Major League Soccer em antiga equipe de Kaká...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 21:37

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 21:37

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Alexandre Pato, que está sem clube desde 2020, quando rescindiu com o São Paulo, será anunciado como reforço do Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo a ESPN Brasil, o atacante assinou contrato de uma temporada com opção de renovação por mais um ano com a equipe norte-americana.
Veja a tabela do InglêsO brasileiro ainda não foi anunciado pelo Orlando City, mas o clube já fez duas postagens no Twitter com imagens de patos, sendo uma no estádio da equipe e outra com os dizeres 'avistado em Orlando hoje', seguida de um vídeo com patos andando.
Antigo clube de Kaká, o Orlando City, que também conta com um brasileiro, Flávio Augusto da Silva, como seu presidente, assinará com o atacante Alexandre Pato por um ano com opção de renovação por mais uma temporada.
Em suas duas últimas temporadas atuando com a camisa do São Paulo, Alexandre Pato atuou em um total de 35 partidas, e marcou nove gols.

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