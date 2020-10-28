Alexandre Pato entra na mira de clube inglês e times italianos

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O atacante Alexandre Pato está na mira do Birmingham, da segunda divisão inglesa, segundo o portal “Calciomercato”. O técnico Aitor Karanka é o principal entusiasta da contratação do veterano de 31 anos. O jogador está sem clube desde que rescindiu contrato com o São Paulo em agosto.

As informações também indicam que o brasileiro está sendo monitorado por clubes da Itália, como Genoa e Spezia, ambos da primeira divisão. O Monza também tem o atacante como um de seus alvos para reforçar o elenco.