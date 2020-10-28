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futebol

Alexandre Pato entra na mira de clube inglês e times italianos

Birmingham considera contratação do brasileiro, mas Genoa, Spezia e Monza também avaliam chegada do ex-jogador do São Paulo. Atleta está sem clube com 31 anos...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 12:44

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 12:44
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O atacante Alexandre Pato está na mira do Birmingham, da segunda divisão inglesa, segundo o portal “Calciomercato”. O técnico Aitor Karanka é o principal entusiasta da contratação do veterano de 31 anos. O jogador está sem clube desde que rescindiu contrato com o São Paulo em agosto.
As informações também indicam que o brasileiro está sendo monitorado por clubes da Itália, como Genoa e Spezia, ambos da primeira divisão. O Monza também tem o atacante como um de seus alvos para reforçar o elenco.
O Birmingham sofre com problemas ofensivos na Championship desta temporada em que só marcou três gols ao longo dos primeiros sete jogos. Os clubes italianos também sofrem com a falta de gols e amargam posições ruins na tabela de classificação.

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