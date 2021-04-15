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futebol

Alexandre Mendes analisa queda do Grêmio na Liberta

Na visão do auxiliar, o time perdeu a concentração após levar o empate...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 22:39

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 22:39
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A quarta-feira é de explicações para o Grêmio. Após ser derrotado por 2 a 1 pelo Independiente Del Valle e se despediu de maneira precoce da Libertadores da América.
Na coletiva de imprensa, o auxiliar Alexandre Mendes viu o time desestabilizado após o empate do Del Valle.
‘Tivemos um primeiro tempo muito bom, com chances claras de gol, que se tivéssemos feitos, a conversa aqui seria outra. Perder sempre é ruim, independente da situação. Nossa estratégia montada surpreendeu o Del Valle na primeira etapa, confiamos na nossa zaga e tivemos chances claras de gol. O gol aos 47 do segundo tempo abalou a equipe psicologicamente a equipe. A partir da expulsão existiu uma perda de concentração, nos desorganizamos, demos oportunidade e espaços’, afirmou.
Com a queda na Liberta, o Grêmio terá a Copa Sul-Americana em seu calendário continental.

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