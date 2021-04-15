Alexandre Mendes analisa queda do Grêmio na Liberta

A quarta-feira é de explicações para o Grêmio. Após ser derrotado por 2 a 1 pelo Independiente Del Valle e se despediu de maneira precoce da Libertadores da América.

‘Tivemos um primeiro tempo muito bom, com chances claras de gol, que se tivéssemos feitos, a conversa aqui seria outra. Perder sempre é ruim, independente da situação. Nossa estratégia montada surpreendeu o Del Valle na primeira etapa, confiamos na nossa zaga e tivemos chances claras de gol. O gol aos 47 do segundo tempo abalou a equipe psicologicamente a equipe. A partir da expulsão existiu uma perda de concentração, nos desorganizamos, demos oportunidade e espaços’, afirmou.